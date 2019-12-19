تدريب 25 صيدليا في مستشفى زليتن التعليمي

تدريب 25 صيدليا سريريا في مستشفى زليتن التعليمي، 18 ديسمبر 2019، (صحة الوفاق)

ينظم مستشفى زليتن التعليمي برنامجا تدريبيا لـ29 صيدليا سريريا من العاملين بالأقسام المختلفة في مستشفى مسلاتة المركزي، ومركز خدمات الكلى زليتن، ومستشفى زليتن التعليمي، بالتعاون مع قسم الصيدلة السريرية بإدارة الصيدلة.

ويهدف البرنامج الذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل إلى تأهيل وتدريب صيادلة سريريين يختصون بتقديم الرعاية الطبية الصيدلانية للمرضى على درجة عالية من التأهيل في إعطاء الأدوية للمرضى، ومعرفة فاعليتها وتأثيرها من خلال العمل كجزء من فريق الممارسة العامة؛ للتأكد من أن الأدوية التي يتناولها المريض تساعد على تحسن صحته واستعادة عافيته، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وجرى تفعيل قسم الصيدلة السريرية بإدارة الصيدلة لأول مرة العام 2018؛ لوضع المعايير والأنظمة والإجراءات اللازمة لتطبيق الصيدلة السريرية بالمرافق الصحية، فضلا عن وضع الوصف الوظيفي لوظيفة الصيدلة السريرية، وتحديد احتياجات المستشفيات والمراكز المتخصصة من صيدلي سريري وصيدلي أول سريري وصيدلي استشاري سريري، إلى جانب تدريب الصيادلة السريريين ورصد المشاكل والعقبات التي تحول دون تطبيق معايير ممارسة الصيدلة السريرية الجيدة.

ويبلغ العدد الفعلي من الصيادلة السريريين العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية 120 صيدليا على مستوى ليبيا، وفقا للإحصائيات التي ذكرتها رئيس قسم الصيدلة السريرية التابع لإدارة الصيدلة ريم المبسوط.

ويعد هذا البرنامج التدريبي الثاني المتخصص في تدريب صيادلة سريريين في المرافق الصحية العامة، إذ بادر مركز مصراتة الطبي بتنفيذ هذا البرنامج في أكتوبر الماضي، ويتناول محاضرات متنوعة تشمل التدخلات العلاجية الطارئة والمزمنة، والأدوية المنقذة لحياة حديثي الولادة بقسم العناية الفائقة، والتفصيل الصيدلاني وحساب المحاليل الوريدية للمريض حسب الوزن.