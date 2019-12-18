اجتماع في «حكومة الوفاق» لمناقشة دعم مشاريع الشباب

اجتماع في حكومة الوفاق لمناقشة دعم مشاريع الشباب، 18 ديسمبر 2019، (إدارة التواصل بالحكومة)

ناقش اجتماع في ديوان حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، سبل دعم الشريحة الأكبر من الشباب بمشاريع ذات صفة ريادية في المرحلة المقبلة، كما تم التباحث حول إمكانية استفادة قطاع التعليم والمعلمين من البرامج التي يقدمها الصندوق.

شارك في الاجتماع رئيس صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل والتأهيل، ونائب رئيس الصندوق، ورئيس اتحاد المعلمين، إضافة إلى مدير مكتب دعم القرار بالديوان، وعدد من المختصين بالمكتب، حسب بيان إدارة التواصل على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأفاد مسؤولو الصندوق خلال الاجتماع، بوجود برامج تدريبية عن بعد، بغرض توفير وإعداد الكوادر البشرية، وتأهيلها وتمكينها للإسهام في العمل بكفاءة ومهنية، بما يسهم في دعم عملية التنمية المستدامة للمجتمع الليبي. وتم الاتفاق على عقد مزيد الاجتماعات للوصول إلى آلية مناسبة للاستفادة من القروض الممنوحة من قبل الصندوق بمشاركة الجهات ذات العلاقة.