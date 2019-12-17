انعقاد الملتقى البيئي الثاني في طرابلس

جانب من المشاركين في الملتقى البيئي الثاني في طرابلس، 17 ديسمبر 2019، (شركة الكهرباء)

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى البيئي الثاني تحت شعار «البيئة واقع عمل ورؤية مستقبلية»، في العاصمة طرابلس.



وتناول الملتقى عدة مواضيع خاصة بالبيئة، كما نقاش عدة محاور، وهي «وضع تعاون مشترك بين القطاعات الصناعية في مجال الإصحاح البيئي وهي المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها والشركة الليبية للحديد والصلب»، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وتطرق الملتقى أيضًا إلى تكوين قاعدة لربط القطاعات الصناعية بالجامعات والمراكز البحثية، وتشكيل فريق عمل تسند إليه مهمة الإعداد والتحضير للملتقيات المقبلة ومتابعة التوصيات، كما أُلقيت عديد الكلمات التي أشادت بجهود شركة الكهرباء المبذولة في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

حضر تلك الفعاليات ممثلون عن شركة الكهرباء ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بمؤسسة النفط، ورئيس مجلس الشركة الليبية للحديد والصلب، ومندوب عن جامعة طرابلس، ومدير عام الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، وطلبة قسم البيئة بمعهد النفط، بالإضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين في هذا المجال.