السوق الموازية: الدولار يواصل ارتفاعه لكنه مازال دون حاجز أربعة دينارات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 02:24 مساء

واصل الدولار ارتفاعه أمام الدينار الليبي لليوم الثالث على التوالي، لكنه ما زال دون حاجز الأربعة دينارات، كما واصلت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية ارتفاعها اليوم الإثنين

وتراوح سعر الدولار بين 3.98 و3.985 دينار، مقابل 3.96 دينار أمس الأحد، كما ارتفع سعر العملتين الأوروبية والبريطانية، إذ سجل اليورو 4.43 دينار، مقابل 4.40 دينار، وزاد الجنيه الاسترليني قرشين، ليبلغ 5.2 دينار، مقابل 5.18 دينار أمس.

وبالمثل كان الحال مع الليرة التركية التي سجلت 0.7 دينار، مقابل 0.68 دينار، والعملة التونسية التي سجلت 1.39 دينار، مقابل 1.38 أمس.

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