مدير مركز طبرق الطبي يبحث إمكانية تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

مدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي خلال اجتماعه برؤساء الأقسام, 15 ديسمبر 2019 (الإنترنت)

بحث مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي أمس الأحد، خلال اجتماعه برؤساء الأقسام، إمكانية تطوير وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى ببلدية طبرق وخارجها.

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، فإن الاجتماع تطرق لنقص الإمكانات بالمركز ومحاولة تذليل كافة الصعاب أمام المرضى، وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال توفير كافة التخصصات الطبية بالإضافة للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.

وأضاف المكتب أن المركز الطبي قدم خدمات طبية جيدة للمرضى خلال عام 2019، خاصة في التخصصات الدقيقة والتي توفر على المرضى الكثير، لاسيما في تخصصات الأورام والقسطرة القلبية والقلب المفتوح.

وشدد مدير عام مركز طبرق الطبي على ضرورة التعاون بين الأقسام من أجل مصلحة المرضى.

وحضر الاجتماع مديرو إدارات الشؤون الطبية والشؤون الإدارية والخدمات وإدارة المخازن والمشتريات والصيدلة والمالية والتمريض والهندسية والفنية.