لجنة العلاج المركزية بمركز طبرق تبحث حصر ملفات المرضى وتذليل الصعاب أمامهم

اجتماع لجنة العلاج المركزية بمركز طبرق الطبي, 13 ديسمبر 2019 (الإنترنت)

بحثت لجنة العلاج المركزية بمركز طبرق الطبي التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الموقتة، مساء أمس الخميس، حصر ملفات المرضى المتقدمين للعلاج، وسبل تذليل كل الصعاب التي تواجههم وذلك برئاسة الدكتور فرج الجالي.

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، فإن لجنة العلاج بحثت في اجتماعها الأسبوعي إمكان تسهيل كل إجراءات المرضى الذين يرغبون بالعلاج في التخصصات غير الموجودة بالمركز.

وناقش الاجتماع كل الأمور المتعلقة بعمل اللجنة، لا سيما متابعة الحالات التي تستوجب علاجا خارجيا أو داخليا، من خلال زوار لمركز طبرق الطبي ومن خلال اللجان الفرعية بمدن طبرق ودرنة والبيضاء في مختلف التخصصات الطبية.

يذكر أن اللجنة المركزية للعلاج هدفها توطين العلاج داخل ليبيا، خصوصا داخل مركز طبرق الطبي وتسفير المرضى للخارج، خصوصا في التخصصات الدقيقة التي تحتاج إلى إمكانات غير متوافرة بالمركز.