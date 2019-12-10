إتلاف 1195 كرتونة مشروب غازي في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 07:16 مساء

أتلف جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، 1195 كرتونة مشروب غازي بنكهة الرمان غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية، وفق ما أكده رئيس وحدة التحقيق بالفرع، الرائد علي الصبحي، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء.

وقال الصبحي إن إتلاف هذه الكمية جاء بناء على كتاب مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي، مشيرا إلى أنها للعلامة التجارية «شويبس» وجرى استيرادها من مصر.

وأوضح الصبحي أن المنتج يحتوي على «مادة الكارموزين المحظورة ويرمز لها برمز E122 وفق العينات التي مدون عليها تاريخ إنتاج يوافق 10 ديسمبر 2019»، بعد ضبطها في المدة الماضية بالتعاون مع مكتب التفتيش الصحي في أجدابيا.

وأضاف الصبحي: «أما بقية العينات التي تاريخ إنتاجها غير التاريخ السالف الذكر فهي لا تحتوي علي المادة المحظورة»، مؤكدًا أنه جرى حصر الكمية في محضر إتلاف قبل عملية نقلها وإتلافها.

وطالب الرائد علي الصبحي المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي منتج يحمل نفس المواصفات التي جرى ضبطها من المحال التجارية بالمدينة.

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