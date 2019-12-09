ديوان المحاسبة يحيي اليوم العالمي لمكافحة الفساد

ديوان المحاسبة الليبي، يحيى اليوم العالمي لمكافحة الفساد, 9 ديسمبر 2019 (ديوان المحاسبة)

أحيى ديوان المحاسبة الليبي، اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ووفق بيان للديوان اليوم الإثنين، ألقيت خلال هذه المناسبة عدة كلمات من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والأجهزة الرقابية.

وتناول رئيس الديوان في كلمته، التعريف بالفساد وحجمه وآثاره السلبية على المجتمع، كما تطرق إلى النتائج التي أسفرت عن مجهودات الديوان المتمثلة في منع الفساد في الاعتمادات المستندية والمرتبات العامة، وإحكام منظومة الإيفاد والعلاج بالخارج، كما تطرق إلي التحسن البسيط في بعض مؤسسات الدولة كإصدار قرار رقم (15) لسنة 2018م بشأن الحوكمة مطالباً بمزيد من الجهد لاعتماد دليل عام للحوكمة.

وأكد ضرورة اعتماد استراتيجية عامة تتبناها الدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والدينية والمجتمعية، لمحاربة الفساد، مشددا على ضرورة بذل المزيد في إرساء مؤسسات خالية من الفساد وهو ما تأمله الأجيال القادمة.

وفي ختام اليوم، وقع ديوان المحاسبة محضر اتفاق مشترك، مع هيئة الرقابة الادارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بشأن تشكيل الفريق الوطني لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.