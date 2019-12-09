دي مايو: لم يعد لدينا الكثير من الوقت في ليبيا وحالة الحرب الأهلية تتدهور

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 06:45 مساء

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مخاطر «عدم الجدوى» وتجاهل تدهور الوضع في ليبيا، قائلا: « لم يعد لدينا الكثير من الوقت في ليبيا وحالة الحرب الأهلية تتدهور» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالي «آكي» اليوم الاثاين.

واعتبر دي مايو في تصريحات للصحفيين في بروكسل نقلتها «آكي» أن اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي «يخاطر بعدم الجدوى في الأزمة الليبية، وذلك لأن الجهات الفاعلة التي بدأت تأخذ مواقعها على الميدان هي متعددة وتنتمي إلى مجتمع دولي يتوسع شيئاً فشيئاً».

وأضاف دي مايو الذي يشارك في مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قائلا: «المسألة الليبية تقلقنا بشكل كبير كدولة إيطاليا وينبغي أن تقلق الاتحاد الأوروبي بأسره».

وأكد دي مايو الذي نظم يوم الجمعة الماضي اجتماعاً لدول الجوار الليبي على هامش منتدى «حوارات المتوسط» أنه «في ليبيا لم يعد لدينا الكثير من الوقت، فحالة الحرب الأهلية تتدهور أكثر فأكثر، وهدفنا هو التوصل لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن».

ودعا وزير الخارجية الإيطالي الجهات الأجنبية الداعمة لطرفي الصراع المسلح في ليبيا إلى «التوقف عن أي نوع من التدخل» هناك، موضحا أن «هناك طرفان يقاتلان بعضهما البعض، لكن لكليهما سلسلة من المؤيدين، وبالتالي دول خارجية تتدخل في النزاع».

وناشد دي مايو «جميع الدول التي تتدخل في هذا القتال بالتوقف عن أي نوع من التدخل والسماح بوقف إطلاق النار»، مجددا التحذير من أن الاتحاد الاوروبي «يخاطر بدور غير مهم في الشأن الليبي»، مشددا بالقول «ينبغي على جميع الدول الأوروبية أن تشعر بأنها منخرطة في مسار حل الأزمة الليبية».

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