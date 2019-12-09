إيطاليا تدعو لـ«وقف الدعم الخارجي» لطرفي النزاع في ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو, (أرشيفية : الإنترنت)

دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، «الجهات الأجنبية الداعمة لطرفي الصراع المسلح في ليبيا للتوقف عن أي نوع من التدخل» هناك.

ونقلت وكالة «آكي»، تصريحات «دي مايو» للصحفيين من بروكسل، حيث يشارك في اجتماعات رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين، قائلا «في ليبيا هناك طرفان يقاتلان بعضهما البعض، لكن لكليهما سلسلة من المؤيدين، وبالتالي دول خارجية تتدخل في النزاع»، مناشداً «جميع الدول التي تتدخل في هذا القتال بالتوقف عن أي نوع من التدخل والسماح بوقف إطلاق النار».

وجدد وزير الخارجية الايطالي التحذير من أن الاتحاد الاوروبي يخاطر بدور «غير مهم» في الشأن الليبي، مضيفا «ينبغي على جميع الدول الأوروبية أن تشعر بأنها منخرطة» في مسار حل الأزمة الليبية.

بعد لقاء ترامب.. كونتي يدعو واشنطن إلى لعب دور أساسي في ليبيا

ودعا رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قبل أيام الولايات المتحدة للعب دور أساسي في ليبيا ومنطقة المتوسط الموسعة، مشددا على ضرورة أن تحظى جهود معالجة الحل السياسي للأزمة الليبية بدعم واشنطن.

جاءت دعوة كونتي في تصريحات أدلى بها للصحفيين في لندن عقب اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، على هامش مشاركتهما بقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال كونتي إنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب «باستفاضة عن ليبيا، وقد أثرت اهتمامه بحل سياسي نناضل من أجله». مضيفا «يجب علينا أن نحظى بدعم الولايات المتحدة على الإطلاق، لمعالجة حل سياسي»، للأزمة الليبية.