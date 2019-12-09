الثني يبحث حل مشكلة مرتبات موظفي الخدمات العامة لـ8 شركات تابعة

رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، 9 ديسمبر 2019 (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، حل مشكلة مرتبات موظفي الخدمات العامة لـ8 شركات تابعة.

ووفق بيان للحكومة الموقتة اليوم، فإن الاجتماع بحث أيضًا عمل لجنة الانتخابات المركزية المشرفة على انتخابات المجالس البلدية للبلديات وسيرها، كما بحث توفير المواد الانتخابية وموعد وصولها لليبيا، لتشرع اللجنة عقب ذلك في العملية الانتخابية.

كما ناقش الاجتماع قضايا البلديات الواقعة في المنطقة الغربية، والقريبة من مواقع الاشتباكات على تخوم العاصمة طرابلس، وسبل التواصل والتعاون معها.