بلدية بني وليد تشرع في رصف طريق الدفاع المدني

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 08 ديسمبر 2019, 08:21 مساء
أعمال رصف طريق الدفاع المدني ببني وليد. (الإنترنت)

بدأت الشركة المشرفة على مشروع طريق الدفاع المدني بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، في تنفيذ أعمال رصف الطريق بمادة الإسفلت عقب انتهاء أعمال التعبيد والتهيئة التي انطلقت خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن الشركة المشرفة على المشروع بدأت اليوم في تنفيذ أول مفترق طرق وستستكمل عملية التعبيد خلال اليومين القادمين.

وذكر الساعدي أن أعمال الصيانة التي أطلقها المجلس تأتي في ظل المساعي التي تقوم بها البلدية لحلحلة المختنقات المرورية وصيانة عدة وصلات وطرق مهمة داخل البلدية.

يشار إلى أن المجلس البلدي بني وليد تعاقد خلال الفترة الماضية مع عدد من الشركات المحلية من أجل تعبيد مجموعة من الطرق داخل المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
الخيارات المرة لما بعد «مذكرة التفاهم».. التراجع أو اللجوء للتحكيم الدولي
ليبيا
«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: ذهبية وبرونزيتان لليبيا في عالمية الجمباز بصربيا