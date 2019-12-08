انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر بمنطقة فدراج شرق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 08 ديسمبر 2019, 05:57 مساء
الجثة المجهولة بطريق النهر في منطقة فدراج شرق بني وليد. (الإنترنت)

انتشل فريق متطوعين تابع لجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، جثة مجهولة الهوية من طريق النهر الصناعي عند منطقة فدراج قرب مقر الشركة الصينية شرق المدينة مساء أمس السبت.

وقال عضو جمعية السلام للإغاثة في بني وليد، هيثم بن لامة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل الجثة بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة، بعد تلقيه بلاغًا عنها من أحد المواطنين.

وأوضح بن لامة أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، مرجحًا أن تكون الجثة لمهاجر غير شرعي من إحدى الجنسيات الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
الخيارات المرة لما بعد «مذكرة التفاهم».. التراجع أو اللجوء للتحكيم الدولي
ليبيا
«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين
رياضة محلية
بحضور تركيا.. فرنسا تعلن عن قمة رباعية حول ليبيا مطلع 2020
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: ذهبية وبرونزيتان لليبيا في عالمية الجمباز بصربيا