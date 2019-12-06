غلق ورش حدادة ومحال تغيير إطارات في بنغازي

جانب من حملة جهاز الظواهر السلبية على المحال والورش في بنغازي. 6 ديسمبر 2019. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم الجمعة، ورش حدادة، وآخرى لتصنيع الألمونيوم، إضافة إلى محال لتغيير الإطارات، وضبط 15 من عمالها خلال حملة في مدينة بنغازي.

وقال المركز في بيان، إن عناصره في مدينة بنغازي، أغلقوا تلك الورش والمحال؛ «بعد تكرر عرض منتجاتهم على الطرق، وفي الفضاء العام بالمخالفة للأوامر والقوانين المعمول به في الدولة»، وما قد يسببه ذلك من «تعريض حياة المواطنين للخطر، وتعطيل السير والإساءة إلى المظهر العام للمدينة».

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ولفت البيان إلى أن عددا من العمال الـ15 سُلموا إلى أصحاب المحال بعد ثبوت صحة إجراءاتهم القانونية، فيما تم ترحيل البقية لجهات الاختصاص بموجب تقرير يختص بجهاز الهجرة غير الشرعية.

وكان الجهاز أغلق أول من أمس الأربعاء، مطعما ومخبزا وعدد من المحال في بنغازي، وضبط 13 عاملا أجنبيا من جنسيات مختلفة؛ وذلك «لعدم الالتزام بالمعايير الصحية».