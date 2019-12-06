غلق ورش حدادة ومحال تغيير إطارات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 ديسمبر 2019, 04:17 مساء
جانب من حملة جهاز الظواهر السلبية على المحال والورش في بنغازي. 6 ديسمبر 2019. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم الجمعة، ورش حدادة، وآخرى لتصنيع الألمونيوم، إضافة إلى محال لتغيير الإطارات، وضبط 15 من عمالها خلال حملة في مدينة بنغازي.

وقال المركز في بيان، إن عناصره في مدينة بنغازي، أغلقوا تلك الورش والمحال؛ «بعد تكرر عرض منتجاتهم على الطرق، وفي الفضاء العام بالمخالفة للأوامر والقوانين المعمول به في الدولة»، وما قد يسببه ذلك من «تعريض حياة المواطنين للخطر، وتعطيل السير والإساءة إلى المظهر العام للمدينة».

اقرأ أيضا إغلاق مطعم ومخبز في بنغازي لـ«عدم الالتزام بالمعايير الصحية»

ولفت البيان إلى أن عددا من العمال الـ15 سُلموا إلى أصحاب المحال بعد ثبوت صحة إجراءاتهم القانونية، فيما تم ترحيل البقية لجهات الاختصاص بموجب تقرير يختص بجهاز الهجرة غير الشرعية.

وكان الجهاز أغلق أول من أمس الأربعاء، مطعما ومخبزا وعدد من المحال في بنغازي، وضبط 13 عاملا أجنبيا من جنسيات مختلفة؛ وذلك «لعدم الالتزام بالمعايير الصحية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة تقدم 1.5 مليون دولار للأطفال الأكثر ضعفا في ليبيا
ليبيا
القيادة العامة تؤكد انفتاحها على الجميع واستمرارها في «تحرير طرابلس»
ليبيا
بعد تأكيد صحتها من مصدر دبلوماسي.. ننشر نص مذكرة التفاهم في مجال الصلاحيات ...
ليبيا
الفيلم الليبي «غريب في وطني» يفوز بجائزة مسابقة الأفلام الوثائقية
ثقافة وفن
خامنئي يوافق على اعتبار بعض ضحايا الاحتجاجات «شهداء»
دولى
وفد مجلس النواب ينسحب من ملتقى حول القدس في المغرب
ليبيا
كاميرا ترصد لحظة سخرية قادة فرنسا وبريطانيا وكندا من ترامب بقمة الأطلسي (فيديو)
دولى
«وفقا للاتفاق مع ليبيا».. تركيا تعلن بدء استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق المتوسط
ليبيا
الزعيم الكوري الشمالي يظهر على الحصان بين ثلوج جبل بايكتو
دولى
رئيس لجنة الحدود البحرية بـ«خارجية الوفاق»: المشاورات مع تركيا بدأت في 2010
ليبيا
مسؤول بـ«خارجية الوفاق»: ليبيا تترابط مع تركيا بخط بحري مستقيم.. والاتفاق معها ...
ليبيا
بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن حقن البلازما
أناقة وجمال
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القبض على «ملك الكوكايين» في كولومبيا