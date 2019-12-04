حفتر يطلق «وسام الشهيد» ومنحة 100 ألف دينار لكل قتيل من قواته في حرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 10:41 مساء
قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم الجيش التابع للقيادة العامة اللواء أحمد المسماري، عن موافقة قائد قواته المشير خليفة حفتر علي إطلاق ما سماه «وسام الشهيد»، لافتا إلى أنه «وسام وطني يمنح لذوي الشهيد».

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي اليوم، أنه بموجب الوسام يحصل أهالي القتيل من قواته في معركة طرابلس علي 100 ألف دينار، فضلا عن استمرار دفع راتب المقاتل وترقيته حتى بعد وفاته.

ولفت إلى أن هناك مزايا أخري «مادية ومعنوية» لكل المقاتلين الذين اشتركوا في المعركة.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة بين القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، والتي أدت لمقتل وإصابة الآلاف، ونزوح عشرات الآلاف من الأسر وفق منظمات دولية. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاميرا ترصد لحظة سخرية قادة فرنسا وبريطانيا وكندا من ترامب بقمة الأطلسي (فيديو)
دولى
الزعيم الكوري الشمالي يظهر على الحصان بين ثلوج جبل بايكتو
دولى
رئيس لجنة الحدود البحرية بـ«خارجية الوفاق»: المشاورات مع تركيا بدأت في 2010
ليبيا
مسؤول بـ«خارجية الوفاق»: ليبيا تترابط مع تركيا بخط بحري مستقيم.. والاتفاق معها ...
ليبيا
بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن حقن البلازما
أناقة وجمال
بكين: واشنطن ستدفع ثمن اعتماد مشروع قانون بشأن مسلمي الأويغور
دولى
البنزرتي يضم مواطنه التونسي ويوزع مهامًا جديدة في المنتخب الليبي بين الشرق ...
رياضة محلية
«العالمية للأرصاد»: 2019 من بين ثلاثة أعوام الأكثر حرارة في التاريخ
دولى
بنك ياباني: أسعار الغذاء تحرق دخل الليبيين.. و«الزراعة» سبيل النجاة
ليبيا
مجلس الأمن يعرب عن «قلقه من التصعيد للعنف» و«تزايد مشاركة المرتزقة» في حرب ...
ليبيا
قفل 41 محلا بالشمع الأحمر بجامع الصقع في طرابلس
ليبيا
غسان سلامة يحذر من فشل لقاء برلين بسبب مذكرتي التفاهم بين الوفاق وتركيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروج التوأمين السيامي الليبيين من العناية المركزة