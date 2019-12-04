حفتر يطلق «وسام الشهيد» ومنحة 100 ألف دينار لكل قتيل من قواته في حرب طرابلس

قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم الجيش التابع للقيادة العامة اللواء أحمد المسماري، عن موافقة قائد قواته المشير خليفة حفتر علي إطلاق ما سماه «وسام الشهيد»، لافتا إلى أنه «وسام وطني يمنح لذوي الشهيد».

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي اليوم، أنه بموجب الوسام يحصل أهالي القتيل من قواته في معركة طرابلس علي 100 ألف دينار، فضلا عن استمرار دفع راتب المقاتل وترقيته حتى بعد وفاته.

ولفت إلى أن هناك مزايا أخري «مادية ومعنوية» لكل المقاتلين الذين اشتركوا في المعركة.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة بين القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، والتي أدت لمقتل وإصابة الآلاف، ونزوح عشرات الآلاف من الأسر وفق منظمات دولية.