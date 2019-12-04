المستشفى الجامعي طرابلس ينفي انتشار بكتيريا قاتلة في أقسامه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 10:15 صباحا
المستشفى الجامعي طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

نفى المستشفى الجامعي طرابلس صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود «بكتيريا خطرة وقاتلة في أقسام المستشفى».

وأكد المستشفى أن أنواع البكتيريا المقاومة المضادات الحيوية موجودة في كل مستشفيات العالم، وهناك إجراءات عملية تتخذ لمنع انتشارها، وعلاج حالاتها بالمضادات الحيوية المحفوظة والمخصصة لها، حسب بيان نشرته وزارة الصحة في حكومة الوفاق، على صفحتها بـ«فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أنه «لم تسجل أي حالة وفاة بسبب البكتيريا خلال السنة الماضية، ولم ينتشر المرض في أي من الأقسام، والحالات التي لا يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة، خلال هذا العام تم عزلها وعلاجها ومنع انتشارها».

وتابع: «عند اكتشاف أي حالة إصابة أو ظهورها من قبل فريق الرصد والتقصي، يقوم المختصون في مكتب مكافحة العدوى باتخاذ التدابير اللازمة والمتبعة لمكافحتها، ومنع انتشارها وعلاجها من الأطباء المختصين».

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