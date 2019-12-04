الشركة الليبية للبريد والاتصالات تبحث تفعيل إعادة الهيكلة وبرنامج التقاعد المبكر الاختياري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 01:00 صباحا
اجتماع رئيس الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة فيصل قرقاب، مع ممثلي النقابات والقوة العاملة بالقطاع, 3 ديسمبر 2019 (الشركة الليبية للبريد)

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الدكتور فيصل قرقاب، مع ممثلي النقابات والقوة العاملة لقطاع الاتصالات، تأثير الأحداث الجارية في ليبيا حاليا على أوضاع القطاع الفنية والإدارية، إذ تم التوصل خلال اللقاء إلى مجموعة من الخطط والبرامج يتم من خلالها التغلب على هذه التحديات أهمها تفعيل مشروع إعادة الهيكلة وبرنامج التقاعد المبكر الاختياري.

ووفق بيان للشركة فإن اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء، تأثير الوضع الحالي الذي تمر به البلاد وقطاع الاتصالات بشكل عام على أداء القطاع في مختلف المستويات، وما يواجه موظفي القطاع من تحديات وعراقيل إدارية وفنية.

ولفت البيان إلى أن اللقاء ناقش ملف النازحين من موظفي القطاع، إذ تم تشكيل لجنة لحصرهم والبدء بشكل فوري في برنامج لمساعدتهم  وتخفيف وطأة الظروف التي يمرون بها.

وفي ما يخص بند المرتبات لاسيما في الشركات التابعة المتعثرة، أكد رئيس الشركة أن مرتبات الموظفين وأسرهم لا يساوم ولا يفاوض عليها أحد وإنما هو حق ستتكفل الشركة القابضة به لحين إنعاش وتفعيل دور مجالس هذه الشركات.

فيما قرر الاجتماع دعم برنامج التقاعد المبكر والاختياري، وتنفيذ المقترحات التي من شأنها تحسين وضع قطاع الاتصلات بصورة أفضل.

كما تقرر العمل على حلحلة الاحتياجات والمعدات الخدمية لشركة هاتف ليبيا، لتسهيل أعمال الصيانة والمتابعة مع الإدارات المختصة.

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