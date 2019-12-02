«صحة الموقتة» تناقش تطوير «قورينا التعليمي» وتعتمد قسم العيون بالمستشفى

اجتماع وزير الصحة بالحكومة الموقتة مع مسؤولي بلدية شحات. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، عن اعتمادها قسم العيون بمستشفى قورينا التعليمي في بلدية شحات شرق البلاد، وموعد البدء في أعمال التجهيز الخاصة بقسم النساء والولادة بالمستشفى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة الدكتور سعد عقوب بشحات مع رئيس المجلس التسييري للبلدية حسين بودرويشة، ومديري مستشفى قورينا التعليمي، ومستشفى شحات للأمراض الصدرية، ومستشفى سوسة العام، ومسؤول الشؤون الصحية بالبلدة وعدد من أعيان ومشايخ المنطقة.

وقال مسؤول الإعلام بوزارة الصحة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع ناقش خطة التطوير الجديدة لمستشفى قورينا التعليمي من خلال اعتماد قسم العيون وتطوير وتجهيز غرف العمليات الخاصة بأقسام النساء والولادة في منتصف شهر يناير من العام المقبل، وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة الخاصة بتوطين العلاج وتقريب الخدمة للمواطن.

وأضاف الطرابلسي أن وزير الصحة أكد على ضرورة تسليط الضوء على مجال التدريب والتنمية المستدامة لتعزيز التخطيط لتنمية القدرات في القطاع الصحي في ليبيا، مشيرا إلى أنه استمع خلال الاجتماع إلى احتياجات المرافق الصحية ببلدية شحات واطلع على سير العمل بها، واعدًا بتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات وجودة الأداء.

وحضر الاجتماع المدير المساعد لإدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة رياض الخزعلي ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبدالله البراني.