عقيلة صالح يصل إلى الرياض ويلتقي ملك السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 03:20 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، 2 ديسمبر 2019، (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الإثنين، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في مستهل زيارته إلى المملكة، حيث وصل إلى الرياض مساء أمس الأحد.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح صحفي، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الملك السعودي، إذ بحث مع عقيلة عدة موضوعات وقضايا ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

وأكد الطرفان أهمية «سبل التعاون في ذلك، بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والسعودي، كما ناقشا آخر المستجدات في المشهد السياسي الليبي».

ووجه عقيلة، اليوم، خطابين إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، طالب فيهما بـ«سحب اعتماد حكومة الوفاق، واعتماد مجلس النواب وما ينبثق عنه باعتباره الجسم الشرعي الوحيد»، على خلفية توقيع حكومة الوفاق على مذكرة تفاهم مع تركيا، بشأن التعاون العسكري، وترسيم الحدود البحرية بينهما.

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