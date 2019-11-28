شركة الكهرباء تعلن صيانة محطة الصوف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 02:44 مساء
جانب من أعمال صيانة محطة كهرباء الصوف، 28 نوفمبر 2019، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، صيانة محطة كهرباء الصوف جهد «66/11 ك.ف».

ونفذت فرص دائرة صيانة الجهد المتوسط سوف الجين أعمال استبدال «جهد 11 ك.ف» في المحطة، مما أسهم في استقرار شبكة الكهرباء بالمنطقة، حسب بيان على صفحة شركة الكهرباء في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سوف الجين هو أكبر وادي في البلاد، إذ يمتد من الجزائر غربا، ويمر بمعظم المناطق الوسطى بليبيا، ولمدينة بني وليد نصيب الأسد من الوادي، حيث تضم نحو ثلثي مساحته.

وتنفذ شركة الكهرباء أعمال صيانة للعديد من المحطات خلال الفترة الماضية، شملت محطة القبة (شمال شرق البلاد)، ومحطة تمسان (جنوب غرب ليبيا)، ومحطة كهرباء الزاوية، إلى جانب إصلاح كابل ضغط عالٍ معطوب من محطة 30 سيدي المصري إلى معهد طرابلس.

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