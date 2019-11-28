الاتفاق على آلية جباية الإيرادات في اجتماع «بلدي سرت»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 12:41 مساء
اجتماع المجلس البلدي سرت، 27 نوفمبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

ناقش المجلس البلدي سرت، آلية تحصيل إيرادات البلدية، حيث اتفق أعضاؤه على آلية موحدة لجباية الإيرادات؛ للاستفادة منها في تمويل المشكلات التي تواجهها البلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة عميد البلدية، مختار المعداني، وفي حضور أعضاء بالمجلس وعدد من مسؤولي المكاتب الإدارية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المجلس تشكيل لجنة فرعية بشكل عاجل تتولى وضع آلية لتحديد التعديات والمخالفات على الأراضي المملوكة للدولة، كما بحث خطوات وآليات البحث عن الحلول لملف التعديات.

واتفق الحضور على تنبيه المواطنين بعدم شراء أو بيع الأراضى الفضاء داخل المخططات المعتمدة إلا بعد مراجعة مصلحة التخطيط العمراني، للتأكد من تصنيف الأرض أو التقدم لمكتب الإسكان للحصول على ترخيص للبناء.

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