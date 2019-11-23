السوق الموازية: ارتفاع الدولار واليورو.. واستقرار الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 01:12 مساء

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا بالسوق الموازية أمام الدينار الليبي، اليوم السبت، في مستهل تعاملات الأسبوع.

فقد قاومت العملة الأميركية هبوطها المتوالي وحققت ارتفاعا بفارق قرش واحد، لتسجل 3.92 دينار مقابل 3.91 دينار، الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلال الشهرين الماضيين، فقد سعر صرف الدولار 10.3% من قيمته مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، وبلغ أدنى مستوياته الأسبوع الماضي، حين هبطت العملة الأميركية لما دون 4 دنانير.

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وفي حين ارتفع اليورو اليوم إلى 4.32 دينار مقابل 4.30 دينار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حافظ الجنيه الإسترليني على سعر 5 دينارات.

واستقرت الليرة التركية عند 0.68 دينار، وكذلك العملة التونسية عند 1.37 دينار، وهما سعرا نهاية الأسبوع الماضي.

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