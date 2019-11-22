175 حالة وفاة جراء حوادث مرورية في مصراتة خلال 10 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 10:08 صباحا
المشاركون في ندون «أمن مصراتة» عن الحوادث المرورية، 21 نوفمبر 2019، (داخلية الوفاق)

بلغت عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية في مدينة مصراتة نحو 175 حالة، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أكتوبر الماضي، حسب الإحصائات المرورية المسجلة.

ونظمت مديرية أمن مصراتة، أمس الخميس، ورشة عـمل تحت شعار «حوادث المرور الأسباب والآثار وطرق المعالجة» في مقر المديرية، قدمت خلالها العديد من الورقات البحثية، لـها عـلاقة بحوادث المرور، إضافة إلى الأمور الصحية والاجتماعية والتأمين، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك».

كما خلصت الورشة إلى عدد مـن الـتوصيات التي لهـا عـلاقة بالحد مـن حوادث المرور. وأعلنت الداخلية الإثنين الماضي، إحصائية خاصة بحوادث المرور، كشفت وفاة 1409 أشخاص في 1115 حادثا خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين، كما أشارت إلى إصابة 1709 أشخاص بجراحات خطيرة مختلفة نتيجة 908 حوادث بليغة، وإصابة 1392 شخصا جراء 573 حادثا بسيطا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. رابحون وغائبون في معرض دبي الدولي للطيران
اقتصاد
العدد 209: تداعيات الموقف الأميركي.. وإضراب المعلمين.. و«صحوة» المنتخب
ليبيا
لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد تأييد أميركا ...
عربى
شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما
ليبيا
سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير
رياضة محلية
تفاصيل جديدة في إقالة بوكيتينو والتعاقد مع مورينيو لتدريب توتنهام
رياضة عالمية
خسائر العالم جراء التغير المناخي قد تبلغ 7.9 تريليون دولار في 2050
اقتصاد
بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة محلية
عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»
ليبيا
طبيب ترامب يوضح حقيقة مرضه بـ«القلب»
دولى
الأمم المتحدة: مؤتمر برئاسة الأردن لـ«شرق أوسط خالٍ من النووي»
عربى
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو.. العسل اليمني يعاني من مرارة الحرب