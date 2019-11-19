بلدية مصراتة: 12 مصابا جراء القصف الجوي

صورة متداولة تظهر قصف أحد المواقع في مدينة مصراتة، 18 نوفمبر 2019. (الإنترنت)

استقبل مركز مصراتة الطبي ومستشفى الصفوة، 12 مصابًا بينهم امرأة، جراء قصف جوي من قبل قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، الإثنين. فوق مدينة مصراتة.

جاء ذلك، في بيان لبلدية مصراتة، نشرته اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك». ولفت البيان إلى أن «فرق الإسعاف ما زالت تمارس مهامها بالمنطقة بحثًا عن أية إصابات محتملة».

كان الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أعلن استهداف القوات الجوية 19 مدرعة قادمة من تركيا في منطقة صناعية بوسط مصراتة، الإثنين. وقال في بيان، إنه «جرى تنفيذ طلعات جوية أسفرت عن تدمير المدرعات، ما أسفر عن انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، وقد عادت طائراتنا لقواعدها سالمة».