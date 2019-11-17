الخطوط الليبية تكشف ملابسات توقف إحدى طائراتها بمطار مصراتة

إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت الخطوط الجوية الليبية ملابسات توقف إحدى طائراتها بمطار مصراتة في وقت سابق اليوم الأحد، مرجعة ذلك إلى إجراء أعمال صيانة، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة، إن طائرتها الـ«5ALAK» تعطلت في مطار تونس، و«كان لزاما إصلاحها على وجه السرعة، ولكن لم نتمكن من ذلك»، ولفتت إلى أنها أجرت كافة الاتصالات اللازمة بهذا الشأن لمحاولة إصلاح الطائرة في مطار بنينا، وذلك قبل أن تعود وتؤكد أن ذلك لم يحدث؛ بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة لعملية الإصلاح.

وأضافت الخطوط الليبية أنها تواصلت مع الإدارة الفنية بطرابلس، حيث اتفقت على أن تقوم الطائرة برحلة دون ركاب قطاع واحد، للقيام بصيانتها بمطار مصراتة على أن تعود في اليوم نفسه بعد إصلاحها إلى مطار بنينا.

وأشارت إلى أن مهندسي الشركة بالمطار تمكنوا من إصلاح عطل الطائرة، موضحة أنه « بعد إعداد وصيانة الطائرة للإقلاع تم إيقافها من قبل شخص يدعى حسين بلاعو، ويشغل وظيفة مساعد مدير مطار مصراتة؛ بدون أي سبب يذكر».

ولفت البيان إلى أن طائرة الـ«5ALAK» هي الطائرة الوحيدة بالمنطقة الشرقية، وتغطي كافة الرحلات الخاصة بشركة الخطوط الجوية الليبية من مطار بنينا الدولي بشكل يومي.

وحاولت «بوابة الوسط» الاتصال بمدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط ومصلحة الطيران المدني في العاصمة طرابلس لكن لم تتلق أي رد.