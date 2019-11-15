أكثر من 3000 باحث عن عمل في سجلات سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 11:35 مساء
شوارع سرت (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدير فرع وزارة العمل والتأهيل ببلدية سرت، محمد الدروعي أن أكثر من 3000 باحث وباحثة عن عمل بالجهات الحكومية والشركات مسجلون لدى المنظومة المركزية للباحثين عن العمل بفرع الوزارة في البلدية.

وتابع الدروعي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن هذا العدد الكبير يسهم في ارتفاع البطالة بسرت، لافتا إلى أن البلدية تنسق مع حكومة الوفاق، ويتم إحالة الباحثين عن العمل أولا بأول لوزارة العمل، بشكل شهري لكي يتم وضع برنامج ولو تجريبي للباحثين عن العمل أو إعادة تنسيبهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية.

وتابع أن عددا من الباحثين عن عمل تم تنسيبهم لقطاعات التعليم والصحة وشركات للعمل بنسبة أكثر من 20% من العدد الموجود بالمنظومة.

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