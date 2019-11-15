مركز طبرق الطبي ينظم ندوة علمية حول مرض الإنفلونزا

الندوة العلمية حول مرض الإنفلونزا بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أقيمت بقاعة الدكتور عبدالرازق زيدان بمركز طبرق الطبي، أمس الخميس، ندوة علمية بعنوان «معًا ضد مرض الإنفلونزا».

وقال المسؤول الإعلامي لمركز طبرق الطبي معتز خالد لـ«بوابة الوسط» إن الندوة العلمية جرى تنظيمها تحت إشراف إدارة الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع بالمركز وألقاها الدكتور أحمد الحاسي.

وأضاف خالد أن المستهدفين بهذه المحاضرة العملية هم العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملون بمركز طبرق الطبي.

ويعتبر مركز طبرق الطبي أحد المراكز الطبية التعليمية المعتمدة بالمنطقة الشرقية من قبل مجلس التخصصات الطبية.