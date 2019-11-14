كشف الجاني في جريمة قتل بـ«مسلاتة»

مسرح جريمة قتل في مسلاة، 13 نوفمبر 2019، (داخلية الوفاق)

تمكن مركز شرطة بناصر، التابع لمديرية أمن مسلاتة (شرق طرابلس)، من القبض على الجاني في جريمة قتل.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي المركز بلاغا يفيد العثور على جثة قتيل في استراحة بمنطقة بريبر، وإخطار النيابة العامة بالواقعة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واستطاع فريق التحري المشكل للتحقيق في القضية، أن يضبط الجاني -42 عاما- الذي اعترف بقتله المجني عليه باستخدام مسدس عيار 9 مللي، واتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد.