مركز الرقابة على الأغذية: ليبيا تحظر «الصبغة القرمزية» لهذه الأسباب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 12:44 مساء
صبغة الكارموزين ذات اللون الأحمر القرمزي، (أرشيفية: الإنترنت)

تحظر ليبيا وجود صبغة الكارموزين ذات اللون الأحمر القرمزي في الأغذية، لتأثيرها السلبي، خصوصا على الأطفال مفرطي النشاط.

وتعد «الصبغة القرمزية» من صبغات «إيزو»، وتدخل في صناعات غذائية كثيرة مثل بعض أنواع المهلبية، والمربات، وبعض أنواع المعلبات، و«الهلام»، وشراب الورد، وأنواع المعجنات، إضافة إلى بعض المشروبات الغازية، حسب بيان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى علاقة بين صبغات «إيزو» وسرطان المثانة، إلا أن هذه الدراسات لم تؤكد أن «الصبغة القرمزية» من الصبغات المسرطنة.

يذكر أن الولايات المتحدة وكندا واليابان والنرويج والسويد تحظر أيضا تلك الصبغة، وتجري منذ العام 2007 محاولات في المملكة المتحدة لحظر إضافة هذه الصبغة في المواد الغذائية، وإزالتها طوعا من منتجاتها.

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