إصابة ثلاثة أطفال بحروق نتيجة العبث بأنبوبة غاز في جالو

مستشفى الجلاء للجراحة في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت).

أُصيب ثلاثة أطفال أشقاء بحروق متفاوتة نتيجة العبث في خرطوم أنبوبة غاز الطهي في محل إقامتهم بمدينة جالو.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المستشفى استقبل أمس الإثنين، كلاً من إسلام عبدالعزيز محمد (عام ونصف العام)، وشقيقته فاطمة (10 أعوام)، وشقيقهما علي (5 أعوام)، مصابين بحروق في الوجه واليدين.

وأوضحت البرغثي، أن أحد الأطفال عبث بخرطوم أنبوبة غاز الطهي بمنزل جدتهم أثناء تحضير وجبه الغداء، فحدث حريق نتج عنه إصابة الأطفال، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم من جالو إلى بنغازي لاستكمال العلاج وتقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لهم.