وفاة سيدة في «بنغازي الطبي» بسبب خطأ ممرض

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 11:45 صباحا
مركز بنغازي الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة مركز بنغازي الطبي، الأحد، وفاة سيدة بخطأ طبي ارتكبه أحد الممرضين.

وأوضحت إدارة المركز، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أمس الإثنين، أن الممرض حقن المريضة بمضاد حيوي في الوريد بدلا عن العضل؛ مما أدى إلى وفاتها.

وأوقفت الإدارة الممرض عن العمل، كما طالبت إدارة مستشفى الهواري العام الذي يتبع لها بالتحقيق معه، إلا أن الممرض سلم نفسه إلى أحد مراكز شرطة المدينة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، بعد علمه بوفاة السيدة.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق قرارا بإلحاق العناصر الطبية والطبية المساعدة في مستشفى الهواري العام ومستشفى 7 أكتوبر للعمل بمركز بنغازي الطبي بواقع يومين للطوارئ لكل مستشفى، وذلك «لوقوعهما في مناطق العمليات العسكرية».

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