بنسودا تجدد مطالبتها بتسليم سيف القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد للمحكمة الجنائية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 05:47 مساء

جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، مطالبة المحكمة للسلطات في ليبيا إلى تسليم ثلاث شخصيات مطلوبة لدى المحكمة هم سيف الإسلام القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.

وقالت بنسودا في إحاطتها حول الوضع في ليبيا التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي، إن «قيادة الجيش الوطني لا ترغب بتسليم محمود الورفلي وقامت بترقيته ونحن مازلنا نطالب بتسليمه رفقة كل من التهامي خالد وسيف الإسلام القذافي»، مؤكدة أن جميعهم «متهمون بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وأكدت بنسودا أن هناك تقدما في التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية لتطبيق مذكرات توقيف بحق المتورطين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، مشددة على أن المحكمة لن تتردد في إصدار مذكرات توقيف إضافية بحق مرتكبي الجرائم وتعمل ضدهم بشكل فعال.

وعن سيف الإسلام القذافي قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن إن «سيف الإسلام القذافي طعن في التهم الموجهة إليه وتم رفض الطعن.. ثم قدّم استئناف تنظر فيه دائرة الاستئناف»، لافتة إلى «عدم تطبيق مذكرات التوقيف التي تتشكل من التهامي خالد ومحمود الورفلي».

وأكدت بنسودا أن المطلوبين الليبيين الثلاثة لدى المحكمة الجنائية الدولية «متهمون بجرائم تعذيب وضد الإنسانية» موضحة أنها تعتقد أن سيف الإسلام القذافي يتواجد في الزنتان بينما يتواجد التهامي خالد في القاهرة.

وحثت بنسودا القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر على تسليم الورفلي لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها، كما حثت السلطات الليبية على تسليم التهامي خالد وسيف الإسلام ليتم تقديمهما للعدالة، مؤكدة على الحاجة لجهود دولية لكسر دوامة الإفلات من العقاب وتجنب حدوث جرائم في ليبيا.

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