مركز شرطة رأس عبيدة يضبط تشكيلا عصابيا امتهن سرقة السيارات

متهمان بتشكيل عصابة سرقة سيارات في بنغازي، 6 نوفمبر 2019، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط مركز شرطة رأس عبيدة في بنغازي تشكيلا عصابيا امتهن سرقة السيارات.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي المركز بلاغا بسرقة سيارة من مواطن ضد أجنبي يعمل في إصلاح السيارات، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبجمع المعلومات، تبين أن المتهم يعمل مع ثلاثة أجانب آخرين في سرقة السيارات، وأنهم باعوا سيارة المشتكي من نوع «كنتر فرسان».

وألقى رجال المركز القبض على أفراد العصابة، وتمت مواجهتهم بما نسب إليهم من تهم، ثم إحالتهم إلى الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.