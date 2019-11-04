بدعم بريطاني... دورة تدريبية عن «المواطنة الفاعلة» في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 08:24 مساء
فعاليات الدورة التدريبة بالمسرح الشعبي في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

اختتمت بالمسرح الشعبي في مدينة سبها، اليوم الإثنين، فعاليات دورة تدريبية عن «المواطنة الفاعلة» والتي استمرت على مدة ثلاثة أيام بتنظيم من نادي المناظرة سبها بدعم من المجلس الثقافي البريطاني.

وقال منسق المجلس البريطاني فى الجنوب، صلاح عمورة لـ«بوابة الوسط» إن محاور الدورة «كانت حول أنا والهوية والثقافة إلى أنا وأنت وآليات الحوار إلى جانب كيفية إقامة المبادرات الاجتماعية من خلال مشاريع يتم دعمها وتكون فعالة فى المنطقة»، مؤكدا أنهم لمسوا من الشباب المشاركين روح العمل والتطلع للمستقبل.

وأضافت حواء دادي إحدى المشاركات فى الدورة أنها تعرفت خلال حضور الفعاليات على كيفية التخطيط للمشاريع وتنفيذها إلى جانب إقامة مبادرات يستفيد منها المجتمع مستقبلا، كما تعرفت على زملاء جدد وكيفية التحاور معهم.

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