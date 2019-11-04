لليوم الثاني.. الدولار يواصل الانخفاض في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 11:15 صباحا

واصل سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي انخفاضه مقابل الدينار لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع.

وانخفضت العملة الأميركية اليوم الإثنين بفارق 0.0002 دينار، مسجلة 1.3999 دينار مقابل 1.4001 دينار أمس الأحد، حسب النشرة الصادرة عن المصرف المركزي. كما تراجع سعر صرف الاسترليني إلى 1.8107 دينار مقابل1.8127 دينار بفارق 0.0020 دينار، في حين صعد اليورو إلى 1.5637 دينار مقارنة بـ 1.5633 د‫ينار الأحد، بفارق 0.0004 دينار.

وعلى صعيد العملات الآسيوية، استقر الين الياباني عند مستواه بواقع 1.29 د‫ينار، في حين صعد الإيوان الصيني إلى 0.1992 دينار مقارنة بـ0.199 دينار بفارق 0.0002. وفي عملات دول الجوار، ارتفع الدينار التونسي بفارق 0.0008 دينار ليبي، مسجلًا 0.4957 دينار ليبي مقابل 0.4949 دينار ليبي الأحد، بينما حافظ الدينار الجزائري على مستوى 0.117 دينار ليبي.

أما العملات العربية، فقد استقر الريال السعودي عند مستوى 0.3733 د‫ينار، كما هبط الدرهم الإماراتي إلى 0.3811 دينار مقابل 0.3812 د‫ينار أمس بفارق 0.0001 دينار. وأخيرًا، صعدت الليرة التركية بفارق 0.0006 دينار، لتسجل 0.2457 دينار مقابل 0.2451 دينار الأحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة
رياضة محلية
بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
في العدد 206 من جريدة «الوسط»: «مسار برلين».. ومزاد المبادرات.. وعودة مهرجان ...
ليبيا
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

روث الخيول يضيء منازل هلسنكي