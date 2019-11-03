دورة تدريبية حول الحماية القانونية من المسؤولية عن الأخطاء الطبية في طبرق

الدورة التدريبية للعناصر الطبية والمساعدة بمركز أمراض الكبد في طبرق. (الإنترنت)

اختتمت بمركز أمراض الكبد في طبرق، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية التي أقيمت تحت عنوان «الحماية القانونية من المسؤولية عن الأخطاء الطبية» واستهدفت العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمركز.

وقال المشرف على الدورة يونس فرج بوحويش لـ«بوابة الوسط» إن موضوعات الدورة التدريبية ركزت على التعريف بالمسؤولية الطبية وقانون المسؤولية الطبية رقم (17) لسنة 1986، والخطأ الطبي (تعريفه - عناصره - أنواعه - صوره - كيفية إثباته) والمسؤولية القانونية المترتبة على الخطأ الطبي وعلاقة كل من الممرض إذا أخطأ الطبيب، والطبيب بالممرض إذا أخطأ وعلاقة المؤسسة التي يعمل فيها إذا وقع الخطأ الطبي.

وأضاف بوحويش أن ختام الدورة التدريبية شهد تكريم المتدربين بشهادة إتمام الدورة من قبل معهد تنمية القوى العاملة الطبية، وبحضور مدير عام مركز أمراض الكبد، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمركز.