القبض على اثنين من النيجر على الطريق بين وادي البوانيس والجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 01:21 صباحا
الاثنان الأفارقة المقبوض عليهما. (صفحة بلدية وادي البوانيس على فيسبوك).

ألقت الأجهزة الأمنية في بلدية وادي البوانيس القبض على شخصين يحملان جنسية دولة النيجر، خلال دورية على الطريق الرابط بين بلديتي وادي البوانيس والجفرة.

وتم القبض على الاثنين وبحوزتهما بطاقات شخصية مزورة، وخلال التحقيقات التي أجريت معهم تبين أنهما من «طوارق دولة النيجر»، وقد قام كل شخص منهما بدفع 350 دينار ليبي لشخص يمتهن عمليات التزوير مقابل حصولهما على بطاقة لدخول ليبيا، حسب ما ذكرت صفحة بلدية البوانيس على «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وأوضحت أنه سيتم إحالة المقبوض عليهما للجهات المختصة، مؤكدة استمرار عمل الدوريات المكثفة (ثابتة ومتحركة) من مختلف الأجهزة الأمنية على طول الطريق العام الرابط بين بلدية وادي البوانيس وبلدية الجفرة بهدف تأمين الطريق وسلامة المسافرين ومستخدمي الطريق العام.

ويشارك في عملية التأمين أفراد مديرية أمن البوانيس، ومكتب الدعم المركزي البوانيس، ومكتب حرس الـداف الحيوية سبها التابع للإدارة العامة للدعم المركزي، وجهاز الحرس البلدي البوانيس ومكتب الدعم المركزي الشاطي.

وكان معروفا عن الطريق الرابط بين بلدية البوانيس والجفرة انتشار عمليات الخطف وتهديد حياة المواطنين وترويعها من قبل خارجين عن القانون خلال الفترة الأخيرة.

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