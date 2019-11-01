مديرية أمن الكفرة تحذر من استخدام «سارينا» الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 01:54 صباحا
مدير أمن الكفرة عقيد خالد حيار ونائبه مقدم بوسيف يونس بوسيف (أرشيفية: إنترنت)

حذر مركز شرطة المدينة ببلدية الكفرة، من تركيب منبهات الصوت (السارينا) الخاصة بمركبات الشرطة، في المركبات المدنية.

وذكرت مديرية أمن الكفرة، أن هناك من يستخدم منبهات الصوت الخاصة بمركبات الشرطة في الأفراح، أو التجول بها في فترات الليل المتأخرة في الشوارع، مشددة على أنها «ستلاحق المركبات المخالفة لمحاسبة سائقيها»، حسب بيان نشرته المديرية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وناشدت المديرية، أولياء الأمور متابعة مركبات أبنائهم ومنعهم من تركيب هذه المنبهات، كما ناشدت المحلات التجارية عدم بيع هذه المنبهات للمواطنين، لافتة إلى أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المخالفين».

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