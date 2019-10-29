سقوط أمطار على الشمال الغربي.. واستقرار الطقس في باقي المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء مغيمة على مناطق الشمال الغربى، يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتشمل الأمطار بعض مناطق الجفرة، ومناطق الجبل الأخضر غدًا، بينما يبقى الطقس مستقرًّا نسبيًّا على باقى المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق شمال ليبيا والوسط بين 22 و29 درجة مئوية، وبين 30 و33 درجة مئوية على باقي المناطق، ثم تسجل انخفاضًا بسيطًا على مناطق الجنوب الغربي غدًا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغيمة اليوم مع سقوط أمطار متفرقعة على بعض المناطق، قد تصحبها خلايا رعدية أحيانًا، مع تكون الضباب على بعض المناطق، خاصة مرتفعات الجبل آخر الليل وفي الصباح الباكر.

الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شرقية ثم شمالية شرقية، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 22 و27 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا الخميس المقبل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على مناطق الخليج، وغدًا على الجبل الأخضر، مع احتنال سقوط أمطار متفرقة، وظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على طبرق.

والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 23 و30 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة، مع سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و28 درجة مئوية، وتصل إلى 33 درجة مئوية على القطرون، ثم تنخفض غدًا.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و31 درجة مئوية.