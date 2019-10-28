مبادرة المشري: 5 إجراءات لبناء وتعزيز الثقة بين مكونات الشعب الليبي

تضمنت مبادرة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لحل الأزمة السياسية خمسة محاور، ركز المحور الخامس منها على ما سماه «إجراءات بناء وتعزيز الثقة».

وقال المشري، في مبادرته التي أعلن عنها، اليوم الإثنين، إن هذه الإجراءات تشمل: أولا: «التوقف عن الخطاب الإعلامي التحريضي وتسخير الإعلام لبث روح التصالح والوفاق، والتوقيع على ميثاق شرف إعلامي يلتزم بالقيم الوطنية».

ثانيا: تبني خطاب ديني وسطي معتدل ينسجم وروح وممارسات المجتمع الليبي الأصيلة، وثالثا: العمل على خلق آلية حوار مستمرة ومنظمة للمصالحة وتشكيل لجان من أعيان وقادة المجتمع وحكمائه ونخبه لبث روح المصالحة ووضع أساس للعدالة الانتقالية، ورابعا: تبني الشفافية في إدارة المال العام وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد، وخامسا: إصلاح الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن والعدالة في تقديمها.

وقال إن الهدف من هذه الإجراءات «تعزيز الثقة بين مكونات الشعب الليبي وأطيافه ومؤسسات الدولة».