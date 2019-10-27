«أفريكوم»: القضاء على 25% من عناصر «داعش» في ليبيا بـ4 غارت أميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 09:29 صباحا
طائرات حربية أميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» القضاء على 25% من عناصر تنظيم داعش الموجودين في ليبيا وذلك خلال 4 غارات جوية أميركية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس عن الناطق باسم «أفريكوم» العقيد كريس كارنس السبت قوله إن «تلك العناصر كانت تتجمع في معسكرات بالجنوب الليبي لتجنيد عناصر جدد»

وأضاف أن «أفريكوم ستستمر في مراقبة الوضع حتى لا تصبح ليبيا محطة رئيسية للإرهابيين مجدداً». موضحا أن «عدد عناصر تنظيم داعش المتواجدين في ليبيا الآن أقل من 150 عنصر بعد القضاء على 46 إرهابي»، مؤكدا أنهم سيواصلون مراقبة ورصد مواقع الإرهابيين في ليبيا.

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ونوه الناطق الأميركي إلى «استمرار مراقبة والرصد الوضع في ليبيا منذ إعادة تموضع القوات الأميركية في أبريل الماضي»، معبرا عن القلق من أن «التنظيمات الإرهابية وبالتحديد تنظيم داعش قد يتمكن من إعادة الاستقرار والبدئ بتجنيد عناصر جدد مع الحرب التي تشهدها البلاد». واوضح أنه عند رصد محاولة عدد من عناصر التنظيم تدريب عناصر جدد جرى ضرب المعسكرات قبل أن تتوسع.

وفي أكتوبر الماضي، رصد موقع «آرمي نيوز» الغارات التي نفذتها «أفريكوم» على معسكرات تنظيم «داعش» في ليبيا، التي أسفرت عن مقتل نحو ثلث أفراد التنظيم، وأشار مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية - طلب عدم كشف هويته - إلى «تدهور كبير» في قدرات «داعش»

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