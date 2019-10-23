حلقة نقاش حول البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة سبها

حلقة النقاش بجامعة سبها حول تطوير البحث العلمي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهدت قاعة الإدارة بجامعة سبها، أمس الثلاثاء، حلقة نقاش بعنوان «أنشطة البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا» التي جرى تنظيمها في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير مؤسسات التعليم العالي في ليبيا (WELL).

وقال مدير إدارة العلاقات الدولية بجامعة سبها، الدكتور عبدالمنعم بالنيران، إن حقلة النقاش تأتي ضمن حلقات قادمة سيتم تنظيمها في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير مؤسسات التعليم العالي في ليبيا (WELL) بمشاركة جامعة إيطالية وجامعة إسبانية، ويستهدف قرابة ١٠ جامعات ليبية من أجل تطوير البحث العلمي والابتكار، بعدها يتم إعداد خطة لاستهداف باقي المؤسسات التعليمية في ليبيا.

وأضاف الدكتور مهدي الشريف، أحد المشرفين على الحلقة النقاشية لـ«بوابة الوسط»، أن الهدف منها «هو بحث وتحليل وظائف الجامعة الحديثة، إلى جانب تحديد المشاكل التي تعيق منظمات المجتمع في الاتصال بالجامعة، واستخدام البحث العلمي والابتكار في تطويرها، فضلًا عن الوقوف على أهم المعوقات التي تحوْل دون تحقيق هذا الدور بكفاءة وفاعلية.

وأوضح الشريف أن النتيجة المتوقعة لحلقات النقاش التي سيتم تنظيمها في إطار البرنامج الأوروبي هي تأهيل مجموعة من المشاركين الذين سيعودون إلى مؤسساتهم التعليمية لنقل خبراتهم في أنشطة البحث ونقل التكنولوجيا والابتكار.