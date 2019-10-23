مراقبة الخدمات المالية بطبرق تحيل رواتب ثلاثة أشهر للمصارف

مراقب الخدمات المالية في بلدية طبرق، خيرالله محمد عوض. (الإنترنت)

أكد مراقب الخدمات المالية في بلدية طبرق، خيرالله محمد عوض، اليوم الأربعاء، أن المراقبة أودعت رواتب شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر في المصارف نهاية دوام يوم أمس الثلاثاء.

وقال عوض لـ«بوابة الوسط» إن المراقبة تمكنت من إنجاز العمل الإداري والمالي بعد موافقة وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة ووزعت الرواتب على المصارف بنهاية دوام يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف عوض أنه بإمكان المواطنين التوجه يوم الأحد للمصارف لسحب مرتباتهم، مشيدا بجهود وزير المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة كامل الحاسي.

وتتبع مراقبة الخدمات المالية في بلدية طبرق 15 جهة حكومية منها قطاعات التعليم والصحة والتخطيط والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والصناعة والاقتصاد.