حملة مداهمات لتجمعات عشوائية بسرت والقبض على أفارقة بحوزتهم مخدرات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 09:06 مساء
سيارات شرطة تجوب سرت. (الإنترنت)

أعلن جهاز الحرس البلدي سرت، شن حملة مداهمات من فرقة أمنية مشتركة لتجمعات عشوائية والقبض على عدد من المتهمين بحوزتهم مخدرات وخمور.

وذكر مصدر إعلامي بجهاز الحرس البلدي، أنه تم ضبط عدد من الأفارقة من جنسيات من النيجر وتشاد ومصر متلبسين ومعهم كميات من الحشيش، كما تم ضبط عدد من العمالة غير الشرعية من جنسية مصرية من غير إجراءات ومعهم سلاح أبيض، وثلاثة مصريين لديهم مخدرات، إضافة إلى ضبط ليبيين اثنين أيضا بالتجمعات العشوائية.

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط»، أن كل العناصر غير الشرعية تم نقلهم إلى جهات أمنية والبحث الجنائي، لسجنهم والتحقيق معهم.

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