إصابة سائق إسعاف بشظية في مناطق الاشتباكات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 04:07 مساء
السائق عبد الباسط المقطف يتلقى العلاج في أحد مستشفيات طرابلس، 22 أكتوبر 2019 (الوسط)

أكد الناطق باسم الإسعاف والطوارئ أسامة علي، إصابة سائق تابع لمكتب إسعاف أبو سليم يدعى عبد الباسط المقطف، بشظية في الرأس، أثناء قيامه بعمله فجر اليوم الثلاثاء، في مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنه يتلقى العلاج اللازم في أحد مستشفيات العاصمة.

وطالب علي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، باحترام الاتفاقات الدولية وعدم استهداف المسعفين والأطقم الطبية، مشددا على أن «رجال الإسعاف يقفون على مسافة واحدة من كل الأطراف، ويقومون بواجبهم المهني والإنساني».

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وتوقع علي، نزوحا سكانيا كبيرا مع اشتداد القتال وتساقط القذائف العشوائية على منطقة صلاح الدين ومشروع الهضبة، ما يفاقم من الأزمة الإنسانية في طرابلس.

يذكر أن طرابلس شهدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مساء أمس الإثنين، التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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