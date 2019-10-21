سفينة إغاثة تبحث عن ميناء آمن لإنزال 104 مهاجرين وترفض إرسالهم لطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 10:04 مساء
إحدى سفن منظمة «إس أو إس المتوسط»، (أرشيفية : الإنترنت)

طلبت منظمة «إس أو إس المتوسط»، من السلطات الأوروبية، أن تحدد لها مرفأ آمنا، لإنزال 104 مهاجرين نقلتهم الجمعة، على متن سفينتها الإنسانية «أوشن فايكينغ» قبالة سواحل ليبيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت «أوشن فايكينغ» اليوم الإثنين، في المياه الدولية قبالة مالطا، وطلبت من مراكز تنسيق المساعدات البحرية الإيطالية والمالطية تحديد مكان آمن «لإنزال 104 ناجين سريعا»، كما قالت المنظمة ومقرها مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) في بيان.
ولم تعلق السلطات الايطالية والمالطية على الموضوع.

وأنقذت السفينة الجمعة، الركاب الـ104 الذين كانوا على زورق مطاطي على بعد 50 ميلا بحريا من سواحل ليبيا، وبينهم 40 قاصرا و30% منهم غير مرافقين وامرأتان حاملان.

وتأتي هذه العملية بعد يومين من إنزال 176 مهاجرا في تارانتو (إيطاليا).

وقالت وكالة «فرانس برس»، إن السلطات الليبية اقترحت على السفينة إنزال المهاجرين في طرابلس لكن الطاقم رفض، وذكرت المنظمة أنه «وفقا للقانون الدولي فان كل المرافئ في ليبيا غير آمنة».

أيوب قاسم لـ«الوسط»: جهود المنظمة الدولية للهجرة لا ترتقي لما تجنيه من أموال باسم دعم ليبيا

وكان الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، نفى في حوار مع جريدة «الوسط» اتهامات منظمات دولية لحرس السواحل الليبي بالتسبب في مقتل المهاجرين في البحر، قائلاً: «نحن نقوم بعمليات الإنقاذ وفقًا للمعايير الدولية».

وأكد أن هذه الاتهامات جزء من الحرب التي تشنها تلك المنظمات ضد البحرية وحرس السواحل الليبية، لوقف نجاحاتنا في محاربة ثقافة وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيسة هونغ كونغ تزور مسجدا تعرض للرش بمدفع ماء ملون
دولى
لبنان: الحريري يتفق مع شركائه على قائمة إصلاحات أملا في تهدئة المحتجين
عربى
4 ملايين دينار لدعم الاتحادات.. والكرة تنتظر الـ«فيفا»
رياضة محلية
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
(بالفيديو) مظاهرات تشيلي .. اشتباكات وقتلى وحظر تجول
دولى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد سحرية لبذور البطيخ