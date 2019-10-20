تراجع الدولار واليورو في السوق الرسمية

تراجع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي واليورو مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الأحد.

وهبطت العملة الأميركية إلى 1.401 د‫ينار، مقابل 1.407 د‫ينار بفارق 0.006 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.819 د‫ينار، مقابل 1.795 د‫ينار بفارق 0.024 دينار نهاية الأسبوع الماضي. وتراجع اليورو بفارق 0.004 دينار، مسجلا 1.564 د‫ينار اليوم مقابل 1.568 دينار الخميس.

وعلى صعيد عملات دول الجوار، هبط الدينار التونسي بفارق 0.0028 ليبلغ 0.4941 د‫ينار، مقابل 0.4969 د‫ينار الخميس، فيما استقر الدينار الجزائري عند مستوى 0.117 د‫ينار ليبي.

وهبط الريال السعودي بفارق 0.0017 دينار، مسجلا 0.3735 د‫ينار مقابل 0.3752 الخميس، كذلك تراجع الدرهم الإماراتي إلى 0.3814 د‫ينار، مقابل 0.3832 نهاية الأسبوع الماضي بفارق 0.0018 دينار.

أما العملات الآسيوية، فقد صعد الإيوان الصيني إلى 0.1978 د‫ينار، مقابل 0.1983 د‫ينار أمس، بفارق 0.0004 نهاية الأسبوع الماضي. واستقر الين الياباني عند 1.29 دينار. وارتفعت الليرة التركية إلى 0.242 دينار، مقابل 0.238 د‫ينار الخميس، بفارق 0.004.