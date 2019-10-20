تراجع الدولار واليورو في السوق الرسمية

تراجع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي واليورو مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الأحد.
وهبطت العملة الأميركية إلى 1.401 دينار، مقابل 1.407 دينار بفارق 0.006 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.819 دينار، مقابل 1.795 دينار بفارق 0.024 دينار نهاية الأسبوع الماضي. وتراجع اليورو بفارق 0.004 دينار، مسجلا 1.564 دينار اليوم مقابل 1.568 دينار الخميس.
وعلى صعيد عملات دول الجوار، هبط الدينار التونسي بفارق 0.0028 ليبلغ 0.4941 دينار، مقابل 0.4969 دينار الخميس، فيما استقر الدينار الجزائري عند مستوى 0.117 دينار ليبي.
وهبط الريال السعودي بفارق 0.0017 دينار، مسجلا 0.3735 دينار مقابل 0.3752 الخميس، كذلك تراجع الدرهم الإماراتي إلى 0.3814 دينار، مقابل 0.3832 نهاية الأسبوع الماضي بفارق 0.0018 دينار.
أما العملات الآسيوية، فقد صعد الإيوان الصيني إلى 0.1978 دينار، مقابل 0.1983 دينار أمس، بفارق 0.0004 نهاية الأسبوع الماضي. واستقر الين الياباني عند 1.29 دينار. وارتفعت الليرة التركية إلى 0.242 دينار، مقابل 0.238 دينار الخميس، بفارق 0.004.