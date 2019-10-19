30 منحة لطلاب ليبيا من جامعة «فالنسيا» الإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 12:04 مساء
جانب من توقيع مذكرة التعاون بين مسؤولي تعليم الوفاق وجامعة فالنسيا. (صفحة السفارة الليبية في مدريد على فيسبوك).

أعلنت السفارة الليبية في إسبانيا منح طلاب ليبيا 30 مقعدا في جامعة «فالنسيا بوليتكنك» الإسبانية، بناء على اتفاق بين وزارة التعليم بحكومة الوفاق والجامعة.

وأوضحت السفارة أن الاتفاق وقعه، أمس الجمعة، عن وزارة التعليم د.سلطان أحمد عبدالنبي، مدير مكتب التعاون الدولي، وعن جامعة «فالنسيا بوليتكنك» د.فرانسيسكو مورو، رئيس الجامعة، حسبما ذكرت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

ونص الاتفاق على ضرورة أن «يعامل الطلاب الليبيون معاملة الطلاب الإسبان»؛ بينما شمل الاتفاق أيضا مجالات تعاون أخرى، منها تبادل الزيارات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس والتعاون في مجال البحث العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات، خصوصا مع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

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