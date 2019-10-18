«بلدي يفرن» يعتمد ميزانية العام 2020

صورة رأسية لمدينة يفرن، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن المجلس البلدي يفرن، اليوم الجمعة، اعتماد الميزانية للعام 2020، وإرسالها إلى وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق.

وانعقد المجلس على مدار الأسابيع الماضية لمناقشة المصادر الذاتية للميزانية، وأولويات البلدية في الصرف، وفي النهاية صادق عميد البلدية على الميزانية، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن المجلس سيعقد جلسات عامة لمناقشة الميزانية العامة، وميزانية الإيرادات الذاتية للعام 2020، موجها الدعوة إلى المختصين والمهتمين للتواصل مع الوكيل بالبلدية.

يذكر أن وزير الحكم المحلي، ميلاد الطاهر، قد دعا البلديات إلى سرعة إرسال الميزانيات للعام الجديد، حتى يمكن توفير المبالغ المطلوبة، وأيضا المخصصات التي تقدمها مؤسسات الدولية لدعم البلديات.