الثني يتابع سير عمل هيئة المواصلات والنقل ومشروعات الطرق

جانب من اجتماع الثني ورئيس هيئة المواصلات والنقل. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي سير عمل الهيئة العامة للمواصلات والنقل وذلك خلال اجتماع برئيس مجلس إدارتها الكابتن محمد علي عبدالقادر.

وناقش الثني، خلال الاجتماع سير عمل الهيئة والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملها، وكيفية وضع الحلول المناسبة لها لضمان سير العمل على أكمل وجه.

وأطلع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل، رئيس الحكومة على عمل الهيئة بمختلف قطاعاتها البري والبحري والجوي، وخطط تدريب وتطوير العاملين بالموانئ و المطارات، إضافة إلى المشاريع القائمة من قبل الحكومة الموقتة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع الطريق المزدوج الواصل بين أجدابيا والبريقة، والطريق الواصل بين طبرق والجغبوب، والطريق الواصل بين الزنتان والمرحان، إضافة إلى طريق مشهد صالح.

وتناول الاجتماع إنشاء إدارة رئيسية للمشروعات في الهيئة تضم جميع قطاعاتها لتنفيذ المشاريع.